إزالة رصاصة من دماغ عُماني أصاب نفسه بدلًا من قطة

نجح أطباء هنود في إزالة رصاصة من دماغ شاب عُماني أصاب نفسه، بعد أن حاول إطلاق النار على قطة هاجمت مزرعة دجاج مملوكة لأسرته في سلطنة عُمان.

واستغرقت العملية نحو 8 ساعات نجح خلالها الأطباء في مستشفى ليكشور في مدينة كوشي، جنوب غرب الهند، في إزالة الرصاصة التي كانت تهدد حياة عبد القادر العلوي ( 17 عامًا) بحسب صحيفة “تايمز أوف عُمان” الناطقة بالإنجليزية.

وأفادت الصحيفة بأن عبد القادر أطلق النار على قطة من بندقيته في 20 تشرين الثاني/نوفمبر بعد أن هاجمت الدجاج في مزرعة الأسرة، لكن البندقية ارتدت فاخترقت الرصاصة فكه الأسفل ولسانه واستقر جزء منها في دماغه.

وأشارت إلى أن الأطباء في مستشفى حكومي في سلطنة عُمان استخرجوا جزءًا من الرصاصة من فك المصاب، وتم إرساله إلى الهند لاستخراج الجزء الآخر من داخل الدماغ.

وقال الدكتور سوديش كاروناكاران الذي ترأس فريق الأطباء الذي أجرى الجراحة في 18 من الشهر الماضي، إن العملية أجريت على مرحلتين، وإنها كانت ناجحة تمامًا.

من جانبه قال عبد القادر:”أبقوني على جهاز التنفس الصناعي لأربعة أيام بعد العملية، وقد شفيت تمامًا وأنا مستعد الآن للعودة لبيتي.”