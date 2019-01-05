تعرف على المبادئ الـ8 التي وضعها الشيخ محمد بن راشد لدبي بمناسبة مرور 50 عامًا على تولّيه أول منصب في الإمارات ؟

وضع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، 8 مبادئ لإمارة دبي؛ بمناسبة مرور 50 عامًّا على تولّيه أول منصب في الإمارات.

ووجه رسالة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، شكر فيها كل من قدّر عطاءه للبلاد، مؤكدًا بذات الوقت أن ذلك يُشكل “إصرارًا على الخدمة، وإبداعًا في العمل، وتسارعًا في المنجزات”.

وقال الشيخ: “الإخوة والأخوات، شكري الجزيل لكل من قال كلمة تقدير في حقي بمناسبة مرور 50 عامًا على تولي أول منصب لي في خدمة وطني، وأعدكم أن الأيام لن تزيدنا إلا إصرارًا على الخدمة، وإبداعًا في العمل، وتسارعًا في المنجزات”.

الإخوة والأخوات .. شكري الجزيل لكل من قال كلمة تقدير في حقي بمناسبة مرور ٥٠ عاما على تولي أول منصب لي في خدمة وطني .. وأعدكم أن الأيام لن تزيدنا إلا إصرارا على الخدمة .. وإبداعا في العمل .. وتسارعا في المنجزات .. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 5, 2019

وأضاف في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”: “الإخوة والأخوات، خمسون عامًا وهبتها لبلادي، أعطتني خبرة وشيئًا من حكمة وكثيرًا من محبة”.

وتابع قائلًا: “أضع اليوم بين أيديكم 8 مبادئ للحكم والحكومة في دبي، نوصي جميع من يتولى مسؤولية في هذه الإمارة أن يلتزم بها، مهما كانت الظروف، أو تبدلت الأحوال، أو تغيرت الوجوه”.