بمشاركة كنائس من قطر واليمن.. تفاصيل قداس بابا الفاتيكان في الإمارات

يقيم البابا فرنسيس قداسًا مسيحيًا هو الأول في شبه الجزيرة العربية، وذلك خلال رحلته المقررة للعاصمة الإماراتية أبوظبي في فبراير/شباط المقبل، بمشاركة 120 ألف شخص.

ويشارك في القداس الذي سيقام في الثالث والخامس من فبراير، داخل أحد ملاعب مدينة زايد الرياضية، في اليوم الأخير من رحلة البابا، كنائس من دول عديدة في المنطقة.

ونقلت صحيفة “ناشيونال” الإماراتية الناطقة بالإنجليزية عن رئيس النيابة الرسولية لجنوب شبه الجزيرة العربية الأسقف، باول هيندر، أنه من المتوقع أن توزع معظم الدعوات بين الكنائس الكاثوليكية في الإمارات وعمان واليمن، فيما سيخصص جزء صغير منها للكنائس في البحرين والكويت وقطر.

ومن المقرر أن يزور البابا فرنسيس، الذي كان زار نحو ست دول غالبية سكانها من المسلمين، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وهو أكبر مسجد في دولة الإمارات، حيث سيعقد في المسجد اجتماعًا مغلقًا مع أعضاء مجلس حكماء المسلمين.