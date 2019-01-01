قرقاش: مقاطعة قطر ستستمر في 2019 وانفراجة باليمن

قرقاش: مقاطعة قطر ستستمر في 2019 وانفراجة باليمن

المصدر: إرم نيوز

توقع وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، يوم الثلاثاء، أن تستمر مقاطعة قطر خلال عام 2019، بسبب “فشلها في فك الإجراءات المتخذة بحقها” من قبل الدول المقاطعة.

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات نشرها عبر على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: ” في تقديري أن مقاطعة قطر مستمرة في 2019؛ لأنها مرتبطة بتغييرات واجبة في توجهات الدوحة المخربة، وسيستمر الفشل القطري في فك الإجراءات المتخذة ضدها برغم الكلفة الباهظة، الموقف القطري يحركه الأمير السابق وعبره يدافع عن ارث أوقع الدوحة في مأزقها”.

وفي تغريدة أخرى حول الأزمة اليمنية، أكد قرقاش “أن التحالف العربي في موقع أفضل، وسيشهد 2019 انفراجات في الأزمة وتضعضعًا سياسيًّا لموقف الحوثي، الطريق ما زال وعرًا والمسائل اليمنية لا بد من أن يُمهد لها حوار يمني داخلي جدي، ولكنه وبفضل تدخل التحالف بقيادة الرياض أصبحنا أكثر تفاؤلًا”.

وتابع: “نجد أن المحور العربي المرتكز على الرياض والقاهرة سيزداد زخمًا وقوة تجاه المحاور الإقليمية الإيرانية والتركية في المنطقة، لعلنا ما زلنا في المساحات الرمادية، ولكن الحضور العربي أصبح أكثر أهمية ودوره أكبر حضورًا بعكس السنوات الماضية”.

وختم قرقاش تغريداته بالتأكيد على دور بلاده في المنطقة العربية والعالم، قائلًا: “ستستمر الإمارات في لعب دورها المساند والصادق مع الأشقاء لتعزيز الاستقرار والازدهار في عالمنا العربي، وسيزداد أنموذجها الملهم قوة وزخمًا عبر برنامجها الداخلي الطموح، والذي تقوده قيادة مستنيرة واعية تسعى إلى تعزيز الإنجاز من خلال الابتكار والعمل الجاد”.

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