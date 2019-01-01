قرقاش: مقاطعة قطر ستستمر في 2019 وانفراجة باليمن

توقع وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، يوم الثلاثاء، أن تستمر مقاطعة قطر خلال عام 2019، بسبب “فشلها في فك الإجراءات المتخذة بحقها” من قبل الدول المقاطعة.

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات نشرها عبر على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: ” في تقديري أن مقاطعة قطر مستمرة في 2019؛ لأنها مرتبطة بتغييرات واجبة في توجهات الدوحة المخربة، وسيستمر الفشل القطري في فك الإجراءات المتخذة ضدها برغم الكلفة الباهظة، الموقف القطري يحركه الأمير السابق وعبره يدافع عن ارث أوقع الدوحة في مأزقها”.

في تقديري أن مقاطعة قطر مستمرة في ٢٠١٩ لانها مرتبطة بتغييرات واجبة في توجهات الدوحة المخربة، وسيستمر الفشل القطري في فك الإجراءات المتخذة ضدها برغم الكلفة الباهظة، الموقف القطري يحركه الامير السابق وعبره يدافع عن ارث أوقع الدوحة في مأزقها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 1, 2019

وفي تغريدة أخرى حول الأزمة اليمنية، أكد قرقاش “أن التحالف العربي في موقع أفضل، وسيشهد 2019 انفراجات في الأزمة وتضعضعًا سياسيًّا لموقف الحوثي، الطريق ما زال وعرًا والمسائل اليمنية لا بد من أن يُمهد لها حوار يمني داخلي جدي، ولكنه وبفضل تدخل التحالف بقيادة الرياض أصبحنا أكثر تفاؤلًا”.

وفي اليمن التحالف العربي في موقع أفضل وسيشهد ٢٠١٩ انفراجات في الأزمة وتضعضع سياسي لموقف الحوثي، الطريق ما زال وعرا والمسائل اليمنية لا بد من ان يمهد لها حوار يمني داخلي جدي، ولكنه وبفضل تدخل التحالف بقيادة الرياض اصبحنا اكثر تفاؤلا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 1, 2019

وتابع: “نجد أن المحور العربي المرتكز على الرياض والقاهرة سيزداد زخمًا وقوة تجاه المحاور الإقليمية الإيرانية والتركية في المنطقة، لعلنا ما زلنا في المساحات الرمادية، ولكن الحضور العربي أصبح أكثر أهمية ودوره أكبر حضورًا بعكس السنوات الماضية”.

في السياق الأشمل نجد ان المحور العربي المرتكز على الرياض والقاهرة سيزداد زخما وقوة تجاه المحاور الإقليمية الإيرانية والتركية في المنطقة، لعلنا ما زلنا في المساحات الرمادية ولكن الحضور العربي اصبح اكثر أهمية ودوره اكبر حضورا بعكس السنوات الماضية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 1, 2019

وختم قرقاش تغريداته بالتأكيد على دور بلاده في المنطقة العربية والعالم، قائلًا: “ستستمر الإمارات في لعب دورها المساند والصادق مع الأشقاء لتعزيز الاستقرار والازدهار في عالمنا العربي، وسيزداد أنموذجها الملهم قوة وزخمًا عبر برنامجها الداخلي الطموح، والذي تقوده قيادة مستنيرة واعية تسعى إلى تعزيز الإنجاز من خلال الابتكار والعمل الجاد”.