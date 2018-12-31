المحكمة العليا في البحرين تؤيد حكمًا بالسجن 5 سنوات على الناشط نبيل رجب‎

أصدرت المحكمة العليا في البحرين يوم الاثنين قرارًا أيدت به الحكم بالسجن 5 سنوات على الناشط نبيل رجب‎.

والحكم الصادر عن محكمة التمييز هو نهائي ولا يمكن الطعن به.

وصدر حكم أولي في قضية التغريدات في شباط/فبراير الماضي، وأيّدته محكمة الاستئناف في حزيران/يونيو الماضي، قبل أن يصبح نهائيا الاثنين مع صدور حكم محكمة التمييز.

وقال محامي الناشط نبيل رجب “إن محكمة التمييز في البحرين أيدت حكمًا بالسجن خمس سنوات على موكله لانتقاده الضربات الجوية التي تنفذها السعودية باليمن واتهامه لسلطات السجن في البحرين بالتعذيب.”

وأضاف المحامي محمد الجشي “محكمة التمييز ترفض الطعن وتؤيد الحكم الصادر بسجن نبيل رجب لمدة خمس سنوات بتهم التغريد على تويتر”.‎

وجاء في وثيقة للمحكمة اطلعت رويترز على نسخة منها إن الحكم صدر على رجب لأنه “أذاع عمدا أخبارا وشائعات كاذبة ومغرضة وعمد إلى دعايات مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية” فضلا عن أنه “أهان علنا الدول الأجنبية المبينة في الأوراق” و”وزارة الداخلية” في تعليقات نشرها على تويتر.

وتتّهم البحرين، حليفة الولايات المتحدة ومقر أسطولها الخامس، إيران الشيعية بافتعال الاضطرابات في المملكة وبتدريب عناصر تتّهمهم “بالارهاب” لشن هجمات ضد قوات الأمن.