قرقاش ينتقد تأسيس مكتب لمعارضة البحرين في بغداد

انتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش اليوم السبت، تأسيس ما يسمى بـ”مكتب ائتلاف شباب 14 فبراير البحريني” في العاصمة العراقية بغداد.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “تأسيس مكتب ائتلاف شباب 14 فبراير البحريني في بغداد مستنكر، ويمثل سابقة خطيرة في التدخل في الشؤون الداخلية”.

وأضاف “نقف مع البحرين في رفضها لشرعنة الائتلاف، الذى سعى عبر العنف لتقويض أمنها، قاعدة احترام السيادة ورفض التدخل في الشأن الداخلي أساسية في العمل العربي”.