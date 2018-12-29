نائب كويتي يهاجم مقترح “تجنيس غير المسلم”

انتقد النائب الكويتي خالد العتيبي، بشدة، مقترحًا حول تجنيس غير المسلمين في البلاد؛ لأن ذلك يتنافى مع الدستور، وتوجهات الشارع.

وكانت لجنة الداخلية والدفاع في البرلمان الكويتي قد ناقشت، يوم الخميس الماضي، مقترح تجنيس غير المسلمين في الكويت.

وبحسب صحيفة “الراي” المحلية، قال العتيبي إن “مدنية الكويت تعني الالتزام بدستورها المدني وليس التعدي عليه، ولن تدفعنا شعارات البعض والضغوط باسم الحريات والحقوق إلى الموافقة على مقترحات تعارض الدستور والرغبة الشعبية”.

وأضاف أن المادة الثانية من الدستور الذي يحدد إطار الدولة واضحة بنصها على أن “دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع”.

وأكد العتيبي أن جميع أعضاء اللجنة “رفضوا المقترح”، وتناغم هذا الموقف النيابي مع الرأي الحكومي بحضور وزير الداخلية الرافض أيضًا له.