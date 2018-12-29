بعد الإمارات والبحرين.. أنباء عن فتح سفارة الكويت في دمشق “قريبًا”

نقلت صحيفة القبس عن مصادر سورية لم تسمها أن فتح سفارة الكويت في دمشق قد يكون قريبًا، وذلك بعد أيام من موقف مشابه اتخذته كل من الإمارات والبحرين.

وقالت المصادر للصحيفة إن فتح سفارة الكويت بات وشيكًا”.

غير أنها نقلت عن مصادر كويتية أن سفارة سوريا لم تتوقف يومًا عن ممارسة أعمالها في الكويت، وأن عودة سفارة الكويت للعمل في دمشق تنتظر قرارًا من الجامعة العربية.

وكانت جامعة الدول العربية أصدرت قرارًا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2011، يقضي بتعليق عضوية سوريا في الجامعة، وتضمن القرار آنذاك، مطالبة الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق، لكن القرار اعتبر ذلك شأنًا سياديًّا لكل دولة.