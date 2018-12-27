الكويت.. حكم جديد ضد ناشط يرفع عقوبته إلى السجن 75 عامًا 

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الخميس، حكمًا جديدًا غيابيًا، بسجن الناشط صقر الحشاش 5 سنوات، ليضاف إلى أحكام سابقة بحقه، خلال السنوات الماضية؛ بقضايا معظمها تمس أمن الدولة.

وبلغ عدد سنوات سجن الحشاش مع الحكم الجديد 75 عامًا؛ وذلك بسبب تغريدات عبر “تويتر”، اعتبرت “مسيئة للذات الأميرية”، وفقًا لصحيفة “القبس” الكويتية.

وكان القضاء الكويتي، قد أصدر سابقًا عدة أحكام قضائية على الحشاش؛ بتهم مرتبطة بـ”مخالفة قانون أمن الدولة الداخلي والإساءة إلى أمير البلاد والسلطة القضائية، وإذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية”.

ويجرم القانون الكويتي التعرض لأمير البلاد بالإساءة، حيث ينص الدستور على أن “الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس”.