حاخام يهودي يساعد قطر في وجبات “كوشر” للإسرائيليين بمونديال 2022‎

كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، أن قطر تعمل مع حاخام يهودي أمريكي كبير لترتيب عملية تقديم وجبات دينية يهودية (كوشر)، خلال مباريات كأس العالم عام 2022 التي ستجري في قطر.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن “هذا التنسيق يتم بين حسن الذوادي، أمين عام اللجنة العليا القطرية للمونديال، وبين الحاخام مارك شناير، الذي عرض في لقاء أخير بينهما، أن يكون مستشارًا لقطر في كل ما يتعلق بالوفد الاسرائيلي المشارك في المونديال، وبأي زيارات لوفود اسرائيلية الى الدوحة”.

ونقلت “يديعوت أحرنوت”، عن الحاخام شناير قوله إن “هذه المبادرة القطرية تعتبر تطورًا استثنائيًّا يعكس مدى اهتمام وحساسية قطر تجاه الإسرائيليين والعالم اليهودي”.

وأضافت، أن الذوادي طلب من شناير، أن “لا يتردد في تقديم التوجيه بشأن حاجات اليهود الزائرين للدوحة”.