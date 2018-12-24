الصور الأولى للشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي بعد مزاعم هروبها من الإمارات

نشرت بعض وسائل الإعلام الغربية صورًا جديدة للشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة، هي الأولى بعد مزاعم هروبها من البلاد.

وتظهر الشيخة لطيفة في عدة صور بأماكن مختلفة، رفقة ماري روبنسون، مفوضة الأمم المتحدة السامية السابقة لحقوق الإنسان، رئيسة إيرلندا السابقة.

وتفنّد الصور المنشورة تقارير سابقة، زعمت هروب الشيخة لطيفة من الإمارات، كما أكدت على ذلك الخارجية الإماراتية، في وقت سابق من اليوم الإثنين، حين أكدت أن الشيخة ابنة الشيخ محمد بن راشد، تعيش في منزلها مع أسرتها في دبي. وذكّر بيان الخارجية ببيان بعثة الإمارات في جنيف قبل يومين، حول الشيخة لطيفة، والمقدم إلى مكتب الإجراءات الخاصة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إذ “يرد ويدحض ادعاءات كاذبة، ويقدم أدلة على أن الشيخة لطيفة في منزلها وتعيش مع أسرتها في دبي”.