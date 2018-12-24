الكويت.. الفاضل وزيرًا للنفط والكهرباء وبوشهري وزيرة للأشغال

عينت الكويت يوم الإثنين، 3 وزراء جدد، خلفًا للذين قدموا استقالاتهم في وقت سابق من يوم الإثنين.

وعُين خالد الفاضل، وزيرًا للنفط والكهرباء والماء، خلفًا للوزير السابق بخيت الرشيدي.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، إنه “تم تعيين مريم العقيل وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية، وهي الحقيبة التي كانت تتولاها سابقًا الوزيرة هند الصبيح التي تم قبول استقالتها”.

كما تم تعيين جنان بوشهري وزيرة للأشغال، بدلًا من الوزير السابق حسام الرومي الذي قُبلت استقالته.

وستحمل بوشهري حقيبة الأشغال إلى جانب حقيبة الإسكان التي كانت تتولاها منذ الحكومة السابقة.

وقالت مصادر حكومية في الكويت، الإثنين، إن رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك، أجرى تعديلًا وزاريًا على الحكومة.