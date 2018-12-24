عُمان توقع قرضًا بـ 390 مليون دولار مع “الصندوق العربي للإنماء”

أعلنت سلطنة عمان، الإثنين، توقيع اتفاقيتي قرض بقيمة إجمالية قدرها 150 مليون ريال (390 مليون دولار) مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتمويل عدد من المشاريع التنموية في البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، تهدف اتفاقية القرض الأول بقيمة 89 مليون ريال (231.4 مليون دولار)، للمساهمة في تمويل جزء من مشروع تقوية خط نقل رئيسي للمياه.

أما الاتفاقية الثانية فقيمتها 61 مليون ريال (158.6 مليون دولار)، وتهدف إلى المساهمة في تمويل مشروع تحسين وتوسعة أحد الطرق الرئيسة في البلاد.

ولم تورد الوكالة، أية تفاصيل بشأن نسبة الفائدة على القرض وعدد سنوات الاستحقاق.

والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مؤسسة إقليمية مقرها الكويت، تركز جهودها في تمويل المشروعات الإنمائية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

ومؤخرًا، توقعت وكالة “فيتش” ارتفاع الديون المستحقة على السلطنة إلى 58% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020، مقابل نحو 48% في 2018.

وخلال الأسبوع الماضي، خفضت “فيتش” تصنيف سلطنة عمان الائتماني من (-BBB) إلى (+BB)، ومعناها درجة غير استثمارية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وسلطنة عمان منتج غير كبير للنفط الخام، بحجم إنتاج يومي يبلغ قرابة 1.1 مليون برميل، لكنه يعد مصدر الدخل الأبرز للبلاد.