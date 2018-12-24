الإمارات تنفي المزاعم بشأن هروب الشيخة لطيفة محمد آل مكتوم

ذكرت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، أن الشيخة لطيفة محمد آل مكتوم، تعيش في منزلها مع أسرتها في دبي.

جاء ذلك في بيان للخارجية الإماراتية، جاء فيه أنه “في يوم 21 ديسمبر 2018، قدمت بعثة الإمارات في جنيف بيانًا حول سمو الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم إلى مكتب الإجراءات الخاصة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يرد البيان ويدحض ادعاءات كاذبة، ويقدم أدلة على أن صاحبة السمو الشيخة لطيفة في منزلها وتعيش مع أسرتها في دبي”.

ويضيف البيان، أنه “بناء على طلب الأسرة، وفي 15 كانون الأول / ديسمبر 2018، التقت ماري روبنسون، مفوض الأمم المتحدة السامي السابق لحقوق الإنسان والرئيس السابق لأيرلندا، بصاحبة السمو الشيخة لطيفة في دبي. الصور التي تم التقاطها خلال فترة ما بعد الظهيرة التي قضياها معًا تمت مشاركتها مع موافقتهم. وخلال زيارتها إلى دبي، اطمأنت ماري روبنسون على أن الشيخة لطيفة تتلقى الرعاية والدعم اللازمين لها”.

وكانت وسائل إعلام عديدة قد تناولت قضية الشيخة لطيفة، زاعمة أنها مختفية، وأنها حاولت الهروب، وقد تعرضت لسوء معاملة، وهو ما نفاه البيان.

وكانت السلطات في دبي، قالت في بيان، بداية الشهر الجاري، إن “صاحبة السمو الشيخة لطيفة الآن آمنة في دبي، وتتطلع هي وعائلتها للاحتفال بعيد ميلادها اليوم، في الخصوصية والسلام، وبناء مستقبل سعيد ومستقر لها”.

وقال البيان أيضًا، إن الأميرة لطيفة كانت “محبوبة وعزيزة” على أسرتها، التي “حزنت بشدة من التكهنات الإعلامية المستمرة” حول سلامتها.

كما أشار إلى أن الشيخة لطيفة لم تحاول الهروب، ولكنها تعرضت لمحاولة اختطاف؛ بهدف طلب فدية بقيمة 100 مليون دولار.