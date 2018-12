قضية “حمد الشمري” تتفاعل في الكويت

View this post on Instagram

@eremnews . . أمر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت، الشيخ خالد الجراح الصباح، بتشكيل لجنة عاجلة لتقصي الحقائق وفتح تحقيق شامل في الاتهامات التي وجهها سجين يدعى “حمد الشهري” لعدد من منسوبي الداخلية. وتم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل لشخص يدعى #حمد_الشمري ، وهو يروي تفاصيل تعذيب تعرَّض له وزوجته في السجن على يد رجال من الداخلية، معلنًا أسماءَهم. وأضاف: “أناشد كل انسان على كوكب الأرض أن يأخذ بحقي، من كل من التالية أسماؤهم الذين استغلوا مناصبهم كموظفين في وزارة الداخلية الكويتية عندما قمت بتلسيم نفسي في 29/4 في 2012، عماد عبدالله إبراهيم التميمي وسليمان عبدالغفور وسنجتي وخالد خلف العنيزي، قسما برب العزة والجلالة إني لا أكذب، استغلوا الذين يعملون في الداخلية من دفعتهم لاعطائهم عن طريق عبدالرحمن العنيزة لادخال الهواتف لسجن الكويت، منذ دخولي السجن، وجعل شبكات تمارس التعذيب علي، وجعلي اشاهد زوجتي .. “. . . #إرم_نيوز #لايك #جديد #فيديو #فيديوهات #الكويت #وزارة_الداخلية_الكويت #التعذيب #قضايا #kuwait #kuwaitcity #video ##وزارة_الداخلية_الكويتية