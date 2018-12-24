قضية “حمد الشمري” تتفاعل في الكويت

أشاد ناشطون كويتيون في مواقع التواصل الاجتماعي، بسرعة استجابة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح، في قضية “حمد الشمري“.

وأمر وزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة؛ للتثبت من صحة أقوال حمد الشمري، الذي ظهر في مقطع فيديو متداول واتهم رجالًا في الداخلية بابتزازه واغتصاب زوجته وابنته، بعد دخوله السجن بقضية حريق منزل وقتل.

وتفاعل ناشطون مع مقطع الفيديو الذي أثار صدمة واسعة، بعد كشف “الشمري” عن تفاصيل كثيرة، معلنًا أسماء شخصيات تعمل في وزارة الداخلية.

وطالب المغرد “عادل الخليفة” بالتحقيق بشفافية في اتهامات “الشمري”: ” يجب أن تكون التحقيقات في هذه القضية بكامل الشفافية، ويجب أن يعلم المواطنون عن كل صغيرة وكبيرة، البلطجة في استخدام النفوذ الوظيفي مرفوضة، مثل هذه الأمور ردة الفعل فيها قد تتطور إلى أمر أخطر بكثير من نشر مقطع، مجلس الوزراء يجب أن يستنفر”.

لجنة التحقيق في قضية #حمد_الشمري_الداخلية

يجب أن تكون بشكل سريع

لا أن يماطلوا في في التحقيق لطمس الحقائق

ويجب وقف عمل ومنع سفر كل من له صله بالقضيه — عادل الخليفه ???????? (@alkhalifa71) December 24, 2018

وكتب الباحث “سعد الدوسري”: ” الشيخ خالد الجراح، رجل مشهود له بالأمانة ومخافة الله والعدل بتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، فإن كان ما ورد على لسان الشمري صحيح فسيتم تعليق من تسبب بذلك من آذانهم …… لعن الله من خان أمانته”.

الشيخ خالد الجراح، رجل مشهودله بالامانه ومخافة الله والعدل بتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير ، فإن ماورد على لسان الشمري صحيح سيتم تعليق من تسبب بذلك من اذانيهم …… لعن الله من خان امانته

#حمد_الشمرى_الداخلية — سعد الدوسري (@qrnass) December 24, 2018

وانتقدت “رمادية” الأفعال التي مارستها الداخلية: “مو غريبة على وزارة الداخلية انتهاك حقوق الإنسان، أذكر بعد حادثة الميموني ومحاسبة الضباط وبعض الشخصيات، تكلم عبيد الوسمي عن انخفاض كبير وملحوظ في أرقام وفيات ” جرعة زائدة ” بعد حادثة الميموني، وهذا مؤشر خطير لفساد وزارة الداخلية قبل الحادثة”.

#حمد_الشمري_الداخلية مو غريبة على وزارة الداخلية

إنتهاك حقوق الإنسان أذكر بعد حادثة الميموني

ومحاسبة الضباط وبعض الشخصيات تكلم عبيد الوسمي عن إنخفاض كبير وملحوظ

في أرقام وفيات " جرعة زائدة " بعد

حادثة الميموني وهذا مؤشر خطير

لفساد وزارة الداخلية قبل الحادثة — رمادية (@noo_n101) December 24, 2018

بدوره، طالب “المتمرد” وزير الداخلية بسرعة التحقيق: “يا وزير الداخلية أنت من أكثر العارفين بالفساد المستشري في الوزارة، وقضايا الداخلية والمباحث لاتحملها الجبال، وهذه إحداها، ولاحول ولاقوة إلا بالله، لذا يجب أن تشرف على التحقيق مع زوجة الضحية وابنته وسحب سجل الاتصالات من عام 2012 وجر كل موظف بالداخلية له تواصل معهم”.

وقال المستشار القانوني “فالح الشيب”: “نحن لانستطيع تأكيد أو نفي ما قاله الأخ حمد الشمري، وكل ماعلينا هو المطالبة بسرعة التحقيق في الموضوع، وكشف كل تفاصيل القضية أمام الرأي العام، ولله الحمد معالي وزير الداخلية لم يتأخر في إصدر قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق، وننتظر النتائج”.

#حمد_الشمري_الداخلية نحن لانستطيع تأكيد او نفي ماقاله الاخ حمد الشمري

وكل ماعلينا هو المطالبه بسرعة التحقيق في الموضوع وكشف كل تفاصيل القضيه امام الرأي العام ولله الحمد معالي وزير الداخليه لم يتأخر في اصدر قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق وننتظر النتائج pic.twitter.com/hPadNCSj6L — فالح الشِيب ???????? (@FalehAsheep69) December 24, 2018

اذا طلع صادق شهروا فيهم ، شهروا فيهم ، شهروا فيهم ، بأساميهم ومناصبهم وعوايلهم ، خلوهم عبرة لغيرهم الله يحرقهم. #حمد_الشمري — بيبيتو. (@Escape_D2) December 24, 2018

#حمد_الشمري

اذا كان الشيخ المحترم جدا وصاحب الاخلاق العاليه وزير الداخليه متفاعل في هذا الموضوع

فيجب محاسبة الوكيل والوكيل المساعد لانهم هم المسئولين وليس الضباط والافراد ويجب أن يجعلهم عبره لباقي منتسبي الوزاره — بbader (@QbaderBader) December 24, 2018

وعلق “فهد بن سطم”: ” أنا مو مستغرب بالوقاحة اللي صايره ضد #حمد_الشمري؛ لأنه مثل هالأفعال أشوفها واجد بالشارع من قبل بعض أفراد وضباط بالداخلية، من سوء معاملة وأسلوب قذر ومن سب وإهانه لبعض المخالفين من المواطنين والمقيمين وعدم الاحترام ، إذا هالشي صاير بالشارع ف أجل شلون بقطاعات الأمن الداخلية”.

وتم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل لشخص يدعى #حمد_الشمري ، وهو يروي تفاصيل تعذيب تعرَّض لها وزوجته في السجن على يد رجال من الداخلية، معلنًا أسماءَهم، حيث اتهمهم باغتصاب زوجته وابنته.