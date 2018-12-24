قضية “حمد الشمري” تتفاعل في الكويت

قضية “حمد الشمري” تتفاعل في الكويت

المصدر: إرم نيوز

أشاد ناشطون كويتيون في مواقع التواصل الاجتماعي، بسرعة استجابة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح، في قضية “حمد الشمري“.

وأمر وزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة؛ للتثبت من صحة أقوال حمد الشمري، الذي ظهر في مقطع فيديو متداول واتهم رجالًا في الداخلية بابتزازه واغتصاب زوجته وابنته، بعد دخوله السجن بقضية حريق منزل وقتل.

وتفاعل ناشطون مع مقطع الفيديو الذي أثار صدمة واسعة، بعد كشف “الشمري” عن تفاصيل كثيرة، معلنًا أسماء شخصيات تعمل في وزارة الداخلية.

وطالب المغرد “عادل الخليفة” بالتحقيق بشفافية في اتهامات “الشمري”: ” يجب أن تكون التحقيقات في هذه القضية بكامل الشفافية، ويجب أن يعلم المواطنون عن كل صغيرة وكبيرة، البلطجة في استخدام النفوذ الوظيفي مرفوضة، مثل هذه الأمور ردة الفعل فيها قد تتطور إلى أمر أخطر بكثير من نشر مقطع، مجلس الوزراء يجب أن يستنفر”.

وكتب الباحث “سعد الدوسري”: ” الشيخ خالد الجراح، رجل مشهود له بالأمانة ومخافة الله والعدل بتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، فإن كان ما ورد على لسان الشمري صحيح فسيتم تعليق من تسبب بذلك من آذانهم …… لعن الله من خان أمانته”.

وانتقدت “رمادية” الأفعال التي مارستها الداخلية: “مو غريبة على وزارة الداخلية انتهاك حقوق الإنسان، أذكر بعد حادثة الميموني ومحاسبة الضباط وبعض الشخصيات، تكلم عبيد الوسمي عن انخفاض كبير وملحوظ في أرقام وفيات ” جرعة زائدة ” بعد حادثة الميموني، وهذا مؤشر خطير لفساد وزارة الداخلية قبل الحادثة”.

بدوره، طالب “المتمرد” وزير الداخلية بسرعة التحقيق: “يا وزير الداخلية أنت من أكثر العارفين بالفساد المستشري في الوزارة، وقضايا الداخلية والمباحث لاتحملها الجبال، وهذه إحداها، ولاحول ولاقوة إلا بالله، لذا يجب أن تشرف على التحقيق مع زوجة الضحية وابنته وسحب سجل الاتصالات من عام 2012 وجر كل موظف بالداخلية له تواصل معهم”.

وقال المستشار القانوني “فالح الشيب”: “نحن لانستطيع تأكيد أو نفي ما قاله الأخ حمد الشمري، وكل ماعلينا هو المطالبة بسرعة التحقيق في الموضوع، وكشف كل تفاصيل القضية أمام الرأي العام، ولله الحمد معالي وزير الداخلية لم يتأخر في إصدر قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق، وننتظر النتائج”.

وعلق “فهد بن سطم”: ” أنا مو مستغرب بالوقاحة اللي صايره ضد #حمد_الشمري؛ لأنه مثل هالأفعال أشوفها واجد بالشارع من قبل بعض أفراد وضباط بالداخلية، من سوء معاملة وأسلوب قذر ومن سب وإهانه لبعض المخالفين من المواطنين والمقيمين وعدم الاحترام ، إذا هالشي صاير بالشارع ف أجل شلون بقطاعات الأمن الداخلية”.

وتم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل لشخص يدعى #حمد_الشمري ، وهو يروي تفاصيل تعذيب تعرَّض لها وزوجته في السجن على يد رجال من الداخلية، معلنًا أسماءَهم، حيث اتهمهم باغتصاب زوجته وابنته.

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@eremnews . . أمر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت، الشيخ خالد الجراح الصباح، بتشكيل لجنة عاجلة لتقصي الحقائق وفتح تحقيق شامل في الاتهامات التي وجهها سجين يدعى “حمد الشهري” لعدد من منسوبي الداخلية. وتم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل لشخص يدعى #حمد_الشمري ، وهو يروي تفاصيل تعذيب تعرَّض له وزوجته في السجن على يد رجال من الداخلية، معلنًا أسماءَهم. وأضاف: “أناشد كل انسان على كوكب الأرض أن يأخذ بحقي، من كل من التالية أسماؤهم الذين استغلوا مناصبهم كموظفين في وزارة الداخلية الكويتية عندما قمت بتلسيم نفسي في 29/4 في 2012، عماد عبدالله إبراهيم التميمي وسليمان عبدالغفور وسنجتي وخالد خلف العنيزي، قسما برب العزة والجلالة إني لا أكذب، استغلوا الذين يعملون في الداخلية من دفعتهم لاعطائهم عن طريق عبدالرحمن العنيزة لادخال الهواتف لسجن الكويت، منذ دخولي السجن، وجعل شبكات تمارس التعذيب علي، وجعلي اشاهد زوجتي .. “. . . #إرم_نيوز #لايك #جديد #فيديو #فيديوهات #الكويت #وزارة_الداخلية_الكويت #التعذيب #قضايا #kuwait #kuwaitcity #video ##وزارة_الداخلية_الكويتية

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