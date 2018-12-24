البحرين تستدعي دبلوماسيًّا عراقيًّا للتنديد بتصريحات لنوري المالكي‎

استدعت وزارة الخارجية في البحرين القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة العراق لدى المملكة، اليوم الاثنين، للتعبير عن استنكارها تصريحات لرئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي ينتقد فيها المنامة.

ويتولى المالكي حاليًّا رئاسة ائتلاف دولة القانون في العراق، وحضر اجتماعًا الأسبوع الماضي نظمه ائتلاف 14 فبراير، وهي حركة لنشطاء في البحرين أدرجتها المنامة على قائمة الجماعات الإرهابية عام 2014.

ووصفت وكالة أنباء البحرين تصريحات المالكي خلال الاجتماع بأنها “تدخل سافر ومرفوض في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين”.

وأضافت أن مسؤولًا بحرينيًّا وصف تصريحات المالكي بأنها “اصطفاف واضح إلى جانب من يسعون لنشر الفوضى والعنف والتأزيم والإرهاب”.