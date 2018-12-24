تعديل وزاري في الكويت يشمل 4 وزراء بينهم وزير النفط

قالت مصادر حكومية في الكويت، الإثنين، إن رئيس مجلس الوزراء جابر المبارك، أجرى تعديلا وزاريا، شمل قبول استقالة 4 وزراء، وتعيين 4 آخرين، وإعادة توزيع 3 حقائب أخرى.

وأوضحت المصادر، مفضلة عدم ذكر اسمها، أن “رئيس الوزراء قبِلَ استقالة كل من وزيرة الشؤون الاجتماعية والتخطيط والتنمية هند الصبيح، ووزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي، ووزير الأشغال والبلدية حسام الرومي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي”.

وبحسب المصاد “جرى تعيين كل من فهد الشعلة، وزيرا للأوقاف والبلدية، وخالد الفاضل، وزيرا للنفط، ومريم العقيل، وزيرة للتنمية والتخطيط، وسعد الخراز، وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل”.

كما تمت أيضا إعادة توزيع 3 حقائب، حيث عينت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان والخدمات جنان بوشهري، وزيرةً للاسكان والأشغال.

وتقلد وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية فهد العفاسي، مهام وزارة وشؤون مجلس الأمة، فيما جرى تعيين وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وزيرا للتجارة والخدمات، بحسب ذات المصدر.