بالفيديو.. قصيدة للشاعر بن جخير أمام ملك البحرين ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد في المغرب

بالفيديو.. قصيدة للشاعر بن جخير أمام ملك البحرين ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد في المغرب

المصدر: فريق التحرير

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعًا مصوّرًا للشاعر البحريني سالم بن جخير، وهو يلقي قصيدة شعرية أمام عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

ويمدح بن جخير في القصيدة ملك البحرين ومواقف دولة الإمارات، ويوضح في مقطع نشره للقصيدة مساء أمس السبت، أنها صوّرت في “مقناص أبوعرفة” بالمغرب.

ومازال الشعر و”المقناص” (رحلات صيد) من القيم التراثية التي يتمسك بها أبناء دول الخليج.

ويظهر هذا المقناص طبيعة العلاقة الشخصية بين ملك البحرين وقادة دولة الإمارات، إذ انتشرت مجموعة من الصور التي كشفت جوانب من الروابط العفوية بين مسؤولي البلدين.

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