بالفيديو.. قصيدة للشاعر بن جخير أمام ملك البحرين ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد في المغرب

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعًا مصوّرًا للشاعر البحريني سالم بن جخير، وهو يلقي قصيدة شعرية أمام عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

ويمدح بن جخير في القصيدة ملك البحرين ومواقف دولة الإمارات، ويوضح في مقطع نشره للقصيدة مساء أمس السبت، أنها صوّرت في “مقناص أبوعرفة” بالمغرب.

مساء الفخر من مقناص ( أبوعرفه )

أمام ملكنا حمد بن عيسى آل خليفة .

وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .

وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان . pic.twitter.com/hDUT9Nlvzn — محمد بن جخير (@M_Bin_jukheir) December 22, 2018

ومازال الشعر و”المقناص” (رحلات صيد) من القيم التراثية التي يتمسك بها أبناء دول الخليج.

ويظهر هذا المقناص طبيعة العلاقة الشخصية بين ملك البحرين وقادة دولة الإمارات، إذ انتشرت مجموعة من الصور التي كشفت جوانب من الروابط العفوية بين مسؤولي البلدين.