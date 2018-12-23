صحيفة فرنسية: ماكرون رفض هدايا من أمير قطر أثناء زيارته للدوحة

كشفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رفض هدايا قدَّمها إليه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارة رسميَّة أدّاها إلى الدوحة قبل سنة؛ ما أثار دهشة المسؤولين القطريين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرّب من السفارة الفرنسية في قطر قوله: “في أثناء تلك الزيارة التي استغرقت يومًا واحدًا، أرسل لنا ديوان أمير قطر مجموعة من الهدايا لتقديمها إلى الرئيس كما جرت العادة، لكننا تلقينا أوامر من قصر الإليزيه بإعادتها إلى أصحابها.”

وقام ماكرون في زيارة خاطفة إلى قطر في السابع من كانون الأول/ديسمبر2017 ، أُعلن خلالها عن إبرام عقود ضخمة، إذ تمَّ الاتفاق على بيع 12 طائرة فرنسية من طراز “رافال” و50 طائرة “إيرباص A321″، فضلًا عن تمكين شركات فرنسية من صفقات بمشروعي مترو الدوحة وشبكة قطار النقل الخفيف (الترام).

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الصفقات أسهمت في تغيير موقف ماكرون الذي وجَّه خطابات حادة نحو قطر والمملكة العربية السعودية خلال حملته الانتخابية، وأيضًا خلال الأشهر الأولى من ولايته.

وقال أحد أصدقاء الأمير تميم خلال الزيارة: “لقد عرفنا كيف نثير اهتمامه في مجال الأعمال”.

وأبرمت قطر عقودًا ضخمة مع فرنسا، مقابل التزام باريس بالحياد في الأزمة الخليجية التي وضعت الدوحة في مواجهة جيرانها السعوديين والإماراتيين.

وأرجعت “لوفيغارو” رفض الرئيس ماكرون للهدايا إلى شعوره بالحرج بعد أن تم الكشف عن استلام عدد من السياسيين لهدايا من السفارة القطرية بباريس أثناء الحملات الانتخابية في فرنسا، والتي علق عليها ماكرون حينها بأنه يرفض أيّ نوع من أنواع المجاملات من طرف قطر أو السعودية.

وسخر دبلوماسي خليجي متمرس – فضَّلت الصحيفة عدم الكشف عن هويته – من رفض الرئيس الفرنسي للهدايا معتبرًا أنه “تصرف فظ”، داعيًا إيّاه إلى أن يقتدي بوزير الاقتصاد الحالي، برونو لومير، الذي تلقى ساعة فاخرة من طراز “باتيك فيليب”، أهداها إليه الأمير تميم.