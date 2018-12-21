باكستان ترحب بمساعدات الإمارات المالية

رحب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بإيداع الإمارات ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي لبلاده؛ لتعزيز السيولة والاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية لدى البنك.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية” وام”، فقد شكر خان في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” الدعم الإماراتي “بسخاء في الأوقات العصيبة”، مؤكدًا أن “هذا يجسد علاقات “الصداقة المتينة التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ”.

كما ثمن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي على “تويتر”، ما وصفه بالدعم السخي من قبل الإمارات، مؤكدًا أن هذا “دليل على عمق العلاقات الوثيقة بين باكستان والإمارات”.