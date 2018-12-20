تعرّف على المسافر رقم مليار عبر مطار دبي الدولي (صور)

احتفلت سلطات مطار دبي الدولي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، بالمسافر رقم مليار عبر المطار، الذي يعد من أكثر المطارات ازدحامًا في العالم.

ونشر المطار عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تغريدة احتفالية، أرفقها بصورة تدون اللحظة التاريخية، أوضح فيها “أن طفلًا في التاسعة من عمره هو المسافر رقم مليار”.

وجاء في التغريدة: “استقبل مطار دبي المسافر رقم مليار، إذ وصل على متن الرحلة رقم EK220 الفتى أرجون 9 أعوام من مدينة أورلاندو، وكان في استقباله سمو الشيخ أحمد بن سعيد”.

وأضاف المطار: “سيقضي أرجون مع عائلته عطلتهم في دبي، حيث تنتظرهم مفاجآت مشوقة.. ترقبوا المزيد!”.

ستقبل مطار دبي المسافر رقم مليار اذ وصل على متن الرحلة رقم EK220 الفتى أرجون ٩ أعوام من مدينة أورلاندو وكان في استقباله سمو الشيخ أحمد بن سعيد . وسيقضي أرجون مع عائلته عطلتهم في دبي حيث تنتظرهم مفاجآت مشوقة. ترقبوا المزيد! #مليار_مسافر_بمطار_دبي_الدولي pic.twitter.com/kfGXdWsRse — مطارات دبي (@DubaiAirportsAr) December 20, 2018

وعلّق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على الحدث قائلًا: “استقبل مطار دبي الدولي اليوم، المسافر رقم مليار.. عندما تكون دبي مطارًا لمليار إنسان، نعرف أننا وصلنا لمحطة جديدة.. وبدأنا رحلة مختلفة.. وأقلعنا باتجاه مستقبل أجمل”.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بتويتر: “مليار إنسان اتخذوا دبي وجهة لهم.. مليار إنسان كنّا جزءًا من قصتهم.. نحن مطار العالم ووجهته وقلبه”.

استقبل مطار دبي الدولي اليوم المسافر رقم مليار …

عندما تكون دبي مطارا لمليار إنسان، نعرف أننا وصلنا لمحطة جديدة .. وبدأنا رحلة مختلفة .. وأقلعنا باتجاه مستقبل أجمل.. مليار إنسان اتخذوا دبي وجهة لهم.. مليار إنسان كنّا جزء من قصتهم … نحن مطار العالم ووجهته وقلبه pic.twitter.com/j3ZqxmeB8U — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 20, 2018

وهنأ حاكم دبي سلطات المطار قائلًا: “شكرًا لفريق مطار دبي.. شكرًا للشيخ أحمد بن سعيد.. فخرنا لا يعادله إلا تواضعنا أمام الإنجاز وإصرارنا على إكمال الرحلة كأفضل فريق في العالم يعمل على نقل البشر بسهولة عبر القارات والمحيطات؛ لتحقيق أحلامهم وملاقاة أحبابهم واكتشاف جمال هذا الكوكب عبر قاراته ومحيطاته”.