الإمارات تؤكد تضامنها مع السعودية ضد موقف مجلس الشيوخ الأمريكي

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن تضامنها الكامل مع السعودية، في موقفها “تجاه ما صدر مؤخرًا عن مجلس الشيوخ الأمريكي، وضد كل من يحاول المساس بموقع المملكة ومكانتها الإقليمية”.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، قولها في بيان، إنّ “دولة الإمارات ترفض أيّ تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية والتعرض لقيادتها وتحت أيّ مسوغ، ورفضها أية ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، ولكل المحاولات التي من شأنها إلحاق الضرر بدور السعودية الأساسي في إرساء الأمن والسلام الإقليمي ومكانتها العربية والإسلامية والدولية”.

وأعرب البيان عن “تقدير الإمارات العميق للسعودية ودورها في أمن واستقرار المنطقة”، مضيفًا أنّ “الوزارة جددت تأكيد موقف الدولة الثابت إلى جانب السعودية فيما تبذله من جهود لمواجهة التطرف والإرهاب، وتأكيدها على أهمية العمل الدولي لتعزيز السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم”.

وأشار إلى “إسهام المملكة في قيادة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في الميادين العسكرية والأمنية والمالية والفكرية؛ ما أسهم في دحض التنظيمات الإرهابية وحماية أرواح العديد من الأبرياء حول العالم، وذلك عبر تأسيسها وقيادتها للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ومشاركتها الفاعلة في التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية”.

ونوهت وزارة الخارجية الإماراتية، إلى “موقف المملكة الحازم إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة النشاطات الإيرانية السلبية عبر حلفائها ووكلائها والتي تهدف لزعزعة استقرار المنطقة، وتعزيز قيم العقلانية والوسطية تجاه منطقة تعاني من أخطار التطرف والإرهاب”.