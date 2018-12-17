ورطة جديدة للإمام الكويتي فهد الكندري المتهم بالمبالغة في مدح الرسول

مازال التفاعل على أشدّه مع قضية الإمام الكويتي المثير للجدل، الشيخ فهد الكندري الذي منعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية من الخطابة بسبب “المغالاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليه والترضي عن أمه آمنة بنت وهب”.

وفي وجه لافت لهذا التفاعل ذهب البعض إلى النبش في ماضي الإمام الكندري ليعودوا بما يمكن أن يسبب له ورطة جديدة تفتح أبوابًا من الاتهامات غير المتوقعة.

وأعاد كثيرون نشر ما قالوا إنها تغريدات سابقة للكندري تضمَّنت مواقف تكفيرية قريبة من آراء تنظيم داعش.

وغرَّد المنشد المعروف مشاري العفاسي: “هل هذا هو الخطيب الذي يدافع عنه الشيعة والسنة أو الصوفية ؟ وهل هذه التغريدات تحمل فكر الدواعش والخوارج ؟”.

هل هذا هو الخطيب الذي يدافع عنه الشيعة والسنة أو الصوفية ؟ وهل هذه التغريدات تحمل فكر الدواعش والخوارج ؟#إيقاف_فهد_الكندري pic.twitter.com/I5i95YD9lv — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) December 16, 2018

وكتب مستخدم باسم الحنبلي: “بعيدًا عن فكره الصوفي، فالرجل يحمل فكر الخوارج الدواعش الذين يتغنون بالخلافة وقدومها وأنه لا يوجد بيعة لحكامنا ويقول (ليس لي بيعة لأحد)حتى أميرك صباح الأحمد! ويلمح بتكفير الملك عبدالله وابن زايد! والله إن منابر المساجد تبرأ من هذا الرجل رسالة لمن يجهل حاله.”

#ايقاف_الشيخ_فهد_الكندري

بعيداً عن فكره الصوفي،فالرجل يحمل فكر الخوارج الدواعش الذين يتغنون بالخلافة وقدومها وأنه لا يوجد بيعة لحكامنا ويقول (ليس لي بيعة لأحد)حتى أميرك صباح الأحمد!

ويلمح بتكفير الملك عبدالله وابن زايد!

والله إن منابر المساجد تبرأ من هذا الرجل

رسالة لمن يجهل حاله pic.twitter.com/iVgbYT4STJ — الحنبلي (@Al_7anbali) December 15, 2018

ولم يتسنَّ لـ”إرم نيوز” على الفور التأكد من صحة هذه التغريدات المنسوبة للكندري، غير أن حسابه النشط بموقع تويتر لم ينفها أو يعلق عليها رغم تداولها بشكل واسع.

وفي غضون ذلك، تزايدت الآراء المناهضة لموقف الإمام الكندري، فقد كتب النائب الكويتي فيصل الكندري: “1- بِسْم الله والحمدلله والصلاة والسلام على حبيبي وقدوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد التثبت مما ورد عن الخطيب فهد الكندري وبالرجوع إلى أهل العلم تبيَّن لي أنه قد وقع فعلًا في المغالاة والإطراء في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لايجوز شرعًا.”

1- بِسْم الله والحمدالله والصلاة والسلام على حبيبي وقدوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد التثبت في ماورد عن الخطيب فهد الكندري وبالرجوع إليّ أهل العلم تبين لي أنه قد وقع فعلا في مغالاة والإطراء في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لايجوز شرعا — فيصل الكندري (@fkandari) December 16, 2018

غير أن الإمام الكندري نفى ما تردذَد عن دعوته لمقابلة لجنة وزارية قائلًا: “غير صحيح ما يتم تداوله أني دعيت لمقابلة لجنة المناصحة ولم يصلني شيء يتعلق برفع الإيقاف”