قرقاش ووزير خارجية البحرين يردان على خطاب أمير قطر

رد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة ووزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات أنور قرقاش، اليوم السبت، على حديث لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم السبت أكد فيه تمسكه بضرورة وقف ما أسماه “الحصار المفروض، وحل المشاكل عبر الحوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

وردًا على ذلك كتب وزير خارجية البحرين في حسابه بتويتر: “قطر تدعو للحوار ولا يحضر أميرها قمة الرياض، وتدعو للاحترام المتبادل وهي تهاجم قياداتنا ودولنا على مدار الساعة، وتدعو لعدم التدخل في الشؤون الداخلية وهي التي تتدخل ولا تكف عن التآمر، و فوق ذلك لا ندري عن أي حصار يتكلمون”.

ومن جهته قال الوزير الإماراتي أنور قرقاش في سلسلة تغريدات بتويتر إن “أمير قطر في منتدى الدوحة يرفض التدخل في شؤونه الداخلية ويتمسك عبر سياسات بلاده بالتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانه ودول المنطقة، ازدواجية تحمل بصمات الأمير السابق، والمختصر أننا في ظل هيمنته لن نرى تغيرًا جوهريًا يتيح للقيادة الشابة إدارة الأمور بواقعية”.

أمير قطر في منتدى الدوحة يرفض التدخل في شؤونه الداخلية ويتمسك عبر سياسات بلاده بالتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانه ودول المنطقة، ازدواجية تحمل بصمات الامير السابق، والمختصر اننا في ظل هيمنته لن نرى تغيرا جوهريا يتيح للقيادة الشابة إدارة الأمور بواقعية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 15, 2018

وأضاف بقوله: “من الواضح أن النظام القطري يدرك أن مواطنيه يرون في انقطاعهم عن المحيط الخليجي أزمة وجودية كبرى ووضعًا غير طبيعي، ومن هنا تأتي محاولات الدوحة اليائسة لصلح “حب الخشوم” دون معالجة الأسباب الحقيقية للخلاف”.

من الواضح ان النظام القطري يدرك ان مواطنيه يرون في انقطاعهم عن المحيط الخليجي أزمة وجودية كبرى ووضع غير طبيعي، ومن هنا تأتي محاولات الدوحة اليائسة لصلح "حب الخشوم" دون معالجة الأسباب الحقيقية للخلاف. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 15, 2018

وتابع قائلًا: “ولعلنا لا نضيف جديدًا حين نشير إلى أن المحاولات المستميتة لتوسل الحلول عبر العواصم الغربية لم تنجح ولم تكن في حد ذاتها سياسة مقنعة، ومع هذا تستمر الدوحة تحت الحماية التركية والإيرانية في العمل ضمن نفس النسق اليائس”.

ولعلنا لا نضيف جديدا حين نشير إلى ان المحاولات المستميتة لتوسل الحلول عبر العواصم الغربية لم تنجح ولم تكن في حد ذاتها سياسة مقنعة، ومع هذا تستمر الدوحة تحت الحماية التركية والايرانية في العمل ضمن نفس النسق اليائس. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 15, 2018

وبشأن دور الدوحة في استهداف السعودية والتحريض عليها بالتعاون مع تركيا قال قرقاش: ” وفي مسلسل الأخطاء القطرية الذي عمّق أزمتها الاستهداف الخبيث ضد السعودية مؤخرًا والدور المحرض على الرياض مع تركيا وفي الدوائر الغربية والمنظمات الدولية، فالجهود التي تبذل خلف الأبواب الموصدة تتسرب أخبارها بأسرع مما تتوقع الدوحة”.