الاتفاق على إنشاء قاعدة عسكرية بريطانية في الكويت‎

توصلت الكويت وبريطانيا اليوم الخميس إلى اتفاق على إنشاء قاعدة عسكرية بحرية بريطانية في البلاد لتدريب الجيش الكويتي، وفقًا لصحيفتي “الراي” و”القبس” المحليتين.

وذكرت صحيفة “الراي” نقلًا عن مصادر دبلوماسية (لم تذكرها) أن كبار المسؤولين في اجتماع لجنة التوجيه المشتركة، الذي ينعقد اليوم، سيبحثون مختلف أوجه التعاون بين الكويت وبريطانيا، وفي مقدمتها التعاون الثنائي في كل القطاعات “العسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية والتربوية”.

وأكدت صحيفة “القبس” أن اجتماع اليوم سيبحث إنشاء قاعدة بريطانية عسكرية فنية لتدريب الجيش الكويتي، مضيفة -نقلاً عن مصادرها- أن عدد القوات سيكون محدودًا، وعملها سيبدأ قريبًا ومدة بقائها لم تُحدّد بعدُ.

وكان السفير البريطاني لدى الكويت مايكل دافنبورت، أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن الاجتماع المقرر في ديسمبر (اجتماع اليوم) سيتم خلاله “بحث الجانبيْن العملياتي واللوجستي، للوجود العسكري الدائم للقوات البريطانية بالكويت”.