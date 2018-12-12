الكويت تعرض استضافة التوقيع على اتفاق السلام بين اليمنيّين

أكد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لاستضافة مراسم التوقيع على اتفاق ينهي الحرب في اليمن، في حال توصل الفرقاء إلى تسوية.

وقال الصباح في مؤتمر صحفي مع نظيرته النمساوية كارين كنايس إنّ “الكويت على أتم الاستعداد للوقوف مع أشقائنا في اليمن، في أي وقت يرون انه مناسب، للانتهاء من الحرب والوصول الى سِلم، والتوقيع على الاتفاق (الذي) نأمل أن يكون في دولة الكويت”.

ولم يتطرق الوزير الكويتي لإمكانية استضافة بلاده لجولة جديدة من المفاوضات أو المشاورات اليمنية، بعد الجولة الحالية المنعقدة في السويد.

وأكد الصباح أنّه لا يوجد بديل عن “الحل السياسي” لإنهاء الأزمة في اليمن”، داعيًا أطراف الصراع هناك لاستثمار المباحثات الحالية في السويد، لإيجاد تسوية تنهي هذه “المأساة الدامية”.

واستضافت الكويت في 2016 جولة طويلة من المباحثات اليمنية، لكنها لم تنته إلى حل ينهي الصراع هناك.