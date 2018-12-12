تقوده السعودية.. تأسيس كيان يضم 7 دول لمواجهة إيران

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، تأسيس تجمع يضم 7 دول عربية وإفريقية مشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، يسعى إلى حماية هذه السواحل من اعتداءات إيران، وجماعة الحوثي المدعومة من طهران.

جاء ذلك، بحسب بيان نقلته الخارجية السعودية، في نهاية اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن بالرياض، الذي ضم 7 وزراء ومسؤولين.

وذكر البيان بأن “اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن وافق على إنشاء كيان يضم الدول السبع المشاركة في الاجتماع”، حيث شارك بالاجتماع كل من السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن.

وأوضحت الخارجية السعودية أن الكيان يهدف إلى حماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية.

وفي وقت سابق اليوم، طرح وزير خارجية السعودية، عادل الجبير، خلال الاجتماع ذاته، إنشاء هذا الكيان، دون أن يحدد طبيعته أو يذكر تفاصيل عنه.

وأضاف: “نعتقد أن هذا الكيان سيعزز الاستقرار والأمن والتجارة والاقتصاد بالمنطقة، ويسهم في إيجاد تناغم في هذه المنطقة الحساسة، ومنع أي قوى خارجية في لعب دور سلبي”، في إشارة إلى إيران.

وإضافة إلى الجبير، حضر الاجتماع المذكور ممثلون لـ6 دول هم: وزراء خارجية مصر سامح شكري، وجيبوتي محمود يوسف، والصومال أحمد عوض، والسودان الديرديري محمد، ونائب وزير الخارجية اليمني محمد بن عبدالله الحضرمي، والأمين العام للخارجية الأردنية زيد مفلح اللوزي.

وشهد البحر الأحمر “تهديدات” حوثية، وفق تقارير من التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية، كما شهد نطاقه أيضًا العديد من التدريبات العسكرية المشتركة.

وكانت القاهرة استضافت الاجتماع الأول للدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن بالقاهرة خلال يومي 11 و12 ديسمبر/كانون الأول 2017، بمشاركة السعودية والأردن وجيبوتي واليمن والسودان وإريتريا.