أمير الكويت يغادر المستشفى بعد فحوصات طبية

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت الشيخ علي جراح الصباح أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غادر المستشفى مساء اليوم الاثنين، بعد أن أجرى فحوصات طبية معتادة، تكللت بالنجاح.

وعاد أمير الكويت إلى البلاد، أمس الأحد قادمًا من العاصمة السعودية الرياض بعد المشاركة في الدورة التاسعة والثلاثين لقمة مجلس التعاون الخليجي.

وولد الشيخ صباح في الكويت في 16 يونيو/حزيران 1929 ويلقب بعميد الدبلوماسية العربية لعمله أثناء توليه منصب وزير الخارجية لاستعادة العلاقات مع الدول العربية، التي دعمت بغداد خلال حرب الخليج عامي 1990 و1991 عندما احتلت القوات العراقية الكويت.

وأصبح الشيخ صباح أميرًا للبلاد في 2006.