شجار عنيف داخل مستشفى في الكويت (فيديو)

تداول نشطاء في الكويت، مقطع فيديو لمشاجرة عنيفة قالوا إنها بين مجموعة من الأشخاص داخل إحدى المستشفيات استخدمت فيها العصي وبعض الأدوات البلاستيكية الخاصة بمرافق المستشفى.

وقال النشطاء، إن “الخلاف وقع في منطقة عبدالله المبارك في محافظة الفروانية بين عدة أشخاص وتم استكماله داخل قسم الحوادث في مستشفى الفروانية بعد أن أسفر عن إصابات”.

ونقل بعض نشطاء عن مديرة المستشفى قوله: “تمت السيطرة على الوضع بتواجد الموظفين المكلفين، وحُوّل أطراف الشجار إلى الجهات المعنية”.

وأثار الفيديو سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين استنكروا تصرف الأطراف المتشاجرة وعدم احترامهم المكان الذي تواجدوا فيه وعدم مراعاتهم للمرضى.