إعلان الرياض يتمسك بمجلس التعاون وتفعيل قيادة عسكرية خليجية موحدة ‎

أعلن المشاركون في القمة الخليجية التي اختتمت بالعاصمة السعودية الرياض، تمسكهم بمجلس التعاون الخليجي، وسرعة تفعيل القيادة العسكرية الموحدة.

جاء ذلك في بيان ألقاه الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني، الأحد، في ختام القمة 39، التي عقدت بقصر الدرعية بالرياض، لمدة يوم واحد.

وقال الزياني، إن إعلان الرياض “يؤكد أهمية التمسك بمجلس التعاون الخليجي لمواجهة تحديات المنطقة”.

وشدد الإعلان على الحرص على قوة مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه.

ودعا البيان إلى “وضع خارطة طريق تشمل الإجراءات اللازمة لتحقيق التكامل بين دول المجلس، وإزالة كافة العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول العام 2025”.

وفي مجال الدفاع المشترك، شدد البيان على “سرعة إنجاز جميع الإجراءات الخاصة بتفعيل القيادة العسكرية الخليجية الموحدة”.

والقيادة العسكرية الخليجية المشتركة، معنية بتخطيط وإدارة العمليات العسكرية المشتركة، ولمواجهة التهديدات المحتملة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك، وتم إقرارها في القمة الخليجية بالكويت عام 2013.

وطالب البيان الختامي بـ”مكافحة الفكر المتطرف، والالتزام بسيادة القانون والعمل مع شركاء المجلس في المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب”.

كما شدد على “الأهمية القصوى لبلورة سياسة خارجية موحدة لدول المجلس، تجنبه الصراعات الإقليمية والدولية”.

وأكد البيان دعم القضية الفلسطينية والدولة اليمنية، واستمرار تقديم المساعدات إلى الدول الصديقة انطلاقًا من واجبها الإنساني وقيمها العربية والاسلامية.

وأشار البيان إلى أن الإمارات ستترأس الدورة الأربعين لقمة المجلس.

وترأس الجلسة الختامية، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور أمير الكويت، صباح الأحمد، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى.

كما حضر فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني، نائبًا عن السلطان قابوس بن سعيد، ومحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، نائبًا عن الرئيس الشيخ خليفة بن زايد، بينما ترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية بقطر، سلطان المريخي وفد بلاده.

وتأتي قمة الرياض وسط أزمة خليجية مستمرة منذ منتصف 2017 عقب قطع السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، بعد اتهامها بدعم الإرهاب، وتبني سياسة تهدد أمن المنطقة.