أمير الكويت يدعو لوقف الحملات الإعلامية في الخليج (فيديو)

دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد، لوقف الحملات الإعلامية في المنطقة، التي “تهدد وحدة الخليج” وذلك خلال كلمته في افتتاح قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض.

وقال أمير الكويت صباح الأحمد إن لقاء اليوم “ھام، ويجمعنا في إطار بیتنا الخلیجي (مجلس التعاون)”، مؤكدًا حرص بلاده على دعمه وسعيه المتواصل للحفاظ علیه.

وأضاف : “إننا ندرك الأوضاع التي تعیشھا منطقتنا والتحدیات الخطیرة، ولعل أخطر ما نواجهه من تحدیات، الخلاف الذي دب في كیاننا الخلیجي واستمراره”.

وتابع “نواجه تهديدًا خطیرًا لوحدة موقفنا، وتعریضًا لمصالح أبناء دولنا للضیاع، وبدأ العالم -بكل أسف- النظر إلينا على أننا كیان یعاني الاھتزاز، وأن مصالحه لم تعد تحظى بالضمانات التي كنا نوفرھا له في وحدة موقفنا وتماسك كیاننا”.

ودعا لوقف الحملات الإعلامية بين قطر والدول الخليجية التي تقاطعها منذ 2017، مرجعًا تلك الدعوة إلى “الحرص على الحفاظ على وحدة الموقف الخلیجي”.

وتابع: “إننا على ثقة أيها الأخوة أنكم تشاركونني الرأي بأھمیة الاستجابة لهذه الدعوة بوقف الحملات الإعلامیة، التي ستكون مدعاة ومقدمة لنا جمیعا، لتهيئة الأجواء التي ستقود حتمًا إلى تعزیز فرص احتواء ما نعانیه الیوم من خلاف”.

ويشارك في القمة التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضرها ولي عهده محمد بن سلمان، كل من الملك حمد بن عيسى، عاهل البحرين، وأمير الكويت صباح الأحمد، وفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني، نائبًا عن السلطان قابوس بن سعيد، ومحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

في حين غاب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، وترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية بقطر، سلطان المريخي وفد بلاده في القمة الخليجية.

وتأتي قمة الرياض وسط أزمة خليجية مستمرة منذ منتصف 2017، عقب قطع السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر، إثر اتهامها بدعم الإرهاب واتباع سياسة تهدد أمن المنطقة.