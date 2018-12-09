الملك سلمان: حريصون على صيانة كيان مجلس التعاون الخليجي (فيديو)‎

أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، حرص المملكة على صيانة كيان مجلس التعاون الخليجي‎.

جاء ذلك في كلمة للملك سلمان، خلال افتتاح أعمال القمة الخليجية الـ39، في العاصمة السعودية الرياض.

وشدد العاهل السعودي، على أنّ “المملكة تواصل الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية، وأن القضية الفلسطينية تحتل مكان الصدارة في اهتماماتها، وتسعى لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.‎

وناشد “المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني من الممارسات العدوانية الإسرائيلية، التي تعد استفزازًا لمشاعر العرب والمسلمين وللشعوب المحبة للسلام”.

ودعا الملك سلمان “لحل سياسي يخرج سوريا من أزمتها، ويسهم في قيام حكومة انتقالية، تضمن وحدة سوريا، وخروج القوات الأجنبية والتنظيمات الإرهابية منها”‎.

وفي الشأن اليمني، قال العاهل السعودي، إنّ “دول التحالف تواصل دعمها لجهود الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ونتائج الحوار الوطني اليمني الشامل”.‎

وتابع: “لقد حرصت دول التحالف بطلب من الحكومة الشرعية في اليمن، على إنقاذ اليمن وشعبه من فئة انقلبت على شرعيته وعمدت إلى العبث بأمنه واستقراره، كما عملت دول التحالف على إعادة الأمل للشعب اليمني، من خلال برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية”.