وزير خارجية البحرين يعلّق على غياب أمير قطر عن القمة الخليجية

علّق وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد، الأحد، على غياب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، عن القمة الخليجية التي تعقد في الرياض.

وقال الوزير على صفحته الرسمية في “تويتر”، “في الرياض لحضور قمة الخير والموقف الواحد، كان الأجدر بأمير قطر أن يقبل بالمطالب العادلة ويتواجد في القمة”، في إشارة منه إلى الشروط التي وضعتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين لإعادة العلاقات مع قطر.

في الرياض لحضور قمة الخير و الموقف الواحد .

كان الأجدر بأمير قطر ان يقبل بالمطالب العادلة و يتواجد في القمة — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) December 9, 2018

وأوفدت قطر وزير الشؤون الخارجية سلطان المريخي، لتمثيلها في القمة.

ومن المتوقع أن تركز القمة التي تستمر ليوم واحد على القضايا الأمنية، بما في ذلك حرب اليمن وأنشطة إيران في المنطقة، وقد تتطرق إلى السياسات النفطية.