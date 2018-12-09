مسؤول أمريكي: نعارض بشدة وقف دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إن واشنطن تعارض بشدة وقف دعم التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

وأضاف نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج، تيموثي ليندركينغ، خلال مؤتمر في أبوظبي، أن الولايات المتحدة “ترى أن اليمن بعد الحرب الأهلية يجب ألا ينطوي على أي تهديد مدعوم من إيران للسعودية والإمارات العربية المتحدة”.

وتابع، “الولايات المتحدة تشجع الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على التواصل الكامل في محادثات السلام الجارية حاليًا في السويد”.