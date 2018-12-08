الوزير القطري سلطان المريخي يمثل بلاده بالقمة الخليجية في الرياض‎

قالت مصادر قطرية، إن وزير الدولة لشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، سيرأس الوفد القطري المشارك في القمة الخليجية الـ39، التي ستنطلق غدًا الأحد في العاصمة السعودية الرياض.

وأضافت تلك المصادر، أن قطر قررت أن يكون تمثيلها في القمة الخليجية على مستوى وزير دولة.

وكان أمير قطر، قد تلقى يوم الثلاثاء، رسالة خطية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تتضمن دعوته لحضور القمة، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وتأتي قمة الرياض وسط أزمة خليجية مستمرة منذ منتصف 2017، عقب قطع السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر بسبب دعمها للإرهاب.

وفي سياق، آخر أكدت وسائل إعلام خليجية، أن قادة دول الخليج سيحصرون قمة الرياض، وقد تم حتى الآن تأكيد حضور أمير الكويت، والعاهل البحريني، ونائب رئيس الوزراء العماني، لتمثيل بلادنهم في القمة الخليجية، وفق ما أعلنت وكالات الأنباء الكويتية والبحرينية والعمانية.