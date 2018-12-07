السفير الكويتي لدى الرباط ينفي منع مغربيات من دخول بلده

نفى السفير الكويتي لدى الرباط، عبداللطيف اليحيا، صحة تقارير إعلامية تُفيد بـ”منع” مغربيات من دخول بلده.

وقال اليحيا لوكالة أنباء المغرب الرسمية، الجمعة، إن “الأخبار التي نشرتها صحيفة كويتية، وتم تداولها من قِبل وسائل إعلام مغربية ومنصات التواصل الاجتماعي، بخصوص منع مواطنات مغربيات من دخول الأراضي الكويتية، لا أساس لها من الصحة”.

وأضاف أن “تلك الأخبار غير صحيح جملة وتفصيلًا، ولا تمثل الموقف الرسمي للكويت”.

وشدّد على أن “الأمور تسير بشكل طبيعي، والمغاربة رجالًا ونساء، يتوجهون بشكل يومي إلى الكويت، دون أي مشاكل”.

وتابع:”المغربيات كما النساء من باقي الجنسيات مرحب بهن في الكويت، شريطة الخضوع لضوابط خاصة تؤطر زيارات العمل، أو السياحة، أو الغرض من الزيارة”.

وأكد أن “أي قرار سيادي حول هذا الأمر يتم بثه عبر القنوات الرسمية للدولة، والتي تمثل رأيها الرسمي”.

وفي وقت سابق، قالت تقارير إعلامية إن الكويت منعت دخول النساء من الجنسيتين المغربية والتونسية دون الأربعين، للعمل فيها إلا في حال كن برفقة محرم، وإن اللبنانيات يحتجن إلى موافقة أمنية، إضافة إلى محرم، لدخول البلاد.