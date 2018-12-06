البابا فرنسيس يزور الإمارات فبراير المقبل

أعلن المتحدث باسم الفاتيكان، اليوم الخميس، أن البابا فرنسيس سيزور أبوظبي من الـ 3 إلى الـ 5 من شباط/فبراير المقبل للمشاركة في لقاء حوار عالمي بين الأديان حول “الأخوّة الإنسانية”.

وأوضح الفاتيكان، أن الحبر الأعظم يلبي بذلك دعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية.

بدوره، رحب الشيخ محمد بن زايد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” بالزيارة المرتقبة للبابا فرنسيس، مؤكدا أنه “يعد رمزا عالميا من رموز السلام والتسامح وتعزيز روابط الأخوة الإنسانية”.

وتابع بن زايد، “نتطلع إلى زيارة تاريخية، ننشد عبرها تعظيم فرص الحوار والتعايش السلمي بين الشعوب.. ازدهار السلام غاية تتحقق بالتآلف وتقبل اﻵخر”.

يسعدنا في دولة الإمارات الترحيب بزيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الذي يعد رمزا عالميا من رموز السلام والتسامح وتعزيز روابط الأخوة الإنسانية. نتطلع إلى زيارة تاريخية، ننشد عبرها تعظيم فرص الحوار والتعايش السلمي بين الشعوب.. ازدهار السلام غاية تتحقق بالتآلف وتقبل اﻵخر. pic.twitter.com/7qiBhEhqI7 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 6, 2018

والعام الماضي أشاد البابا بـ”السياسة المنفتحة والمتسامحة التي تنتهجها الإمارات”، واعتبرها “مثالًا يحتذى وتنبع منه قيم التسامح واحترام الغير وحرية ممارسة الأديان”.

وأثنى البابا على “ترسيخ قيم التسامح والتعايش والانسجام في الإمارات”، وذلك خلال لقاء سنوي مع أعضاء السلك الدبلوماسي.