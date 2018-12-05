قاتل الفتاة المذبوحة في السالمي الكويتية يسلم نفسه

سلم قاتل الفتاة المذبوحة التي عثر عليها أحد المواطنين في بر السالمي في دولة الكويت نفسه فجر اليوم الأربعاء لرجال المباحث، إذ اعترف بجريمته ليحل لغزها بعد أيام على اكتشاف الجثة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تبين أن شقيق الفتاة (يبلغ من العمر 20 عامًا) قد أقدم على قتل شقيقته وهي كويتية (تبلغ من العمر 24 عامًا).

وأوضحت أيضًا أن خلافات عائلية وراء مقتل الفتاة، وأن آثار الكدمات على جسدها نتيجة ضربها.

وكانت التحقيقات قد كشفت أن الفتاة تعرضت للضرب المبرح بآلة حادة، والطعن في مختلف أنحاء جسمها، قبل أن يتم خنقها بحبل بلاستيكي، ثم نحرها، فضلًا عن وجود آثار عنف على وجهها، وذلك بعد استدراجها إلى بر السالمي.

يذكر أن أحد رواد البر قد عثر على الجثة، يوم الإثنين، وعليها آثار التعذيب، قبل أن يقوم بإبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة.