وزير النفط الإيراني يدعو لدراسة انسحاب قطر من “أوبك”

دعا وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنغنه، إلى دراسة قرار قطر القاضي بالانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، مشيرًا إلى أن “أوبك تواجه حاليًّا مشكلات كبيرة مع بعض منتجي النفط، وأن دولة قطر ليست جزءًا من تلك المشكلة”.

ونقلت وكالة أنباء البرلمان الإيراني “خانه ملت”، الأربعاء، عن الوزير زنغنه قوله، عقب اجتماعه مع لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، إن “قرار قطر الانسحاب من منظمة أوبك ينبغي أن يدرس في اجتماع المنظمة”.

من جانبه، قال المتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني أسد الله قره خاني، إن “إنتاج قطر من النفط يصل إلى 400 ألف برميل”، مضيفًا أن “قطر تعتبر أحد الأركان الرئيسة في مجال الغاز، لكنه ليس لها تأثير كبير في مجال إنتاج النفط”.

وقال ممثل إيران في منظمة “أوبك” حسين كاظم بور أردبيلي، الثلاثاء، إن “لجنة مراقبة وزراء أوبك المشتركة بقيادة السعودية وروسيا، أجبرت قطر على الانسحاب من أوبك”.

وكان وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي، أعلن خلال مؤتمر صحافي في الدوحة الاثنين الماضي، عن انسحاب قطر من المنظمة الشهر المقبل، من أجل تركيزها على إنتاج الغاز بدلًا من النفط.

ووصف المحللون قرار قطر بأنه سياسي أكثر منه اقتصاديًّا، في حين أعرب خبير غربي عن اعتقاده بأن القرار سيسعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هاجم المنظمة في أكثر من مناسبة.