قطر: الملك سلمان وجه دعوة للأمير تميم لحضور القمة الخليجية في الرياض

قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية ” قنا” اليوم الثلاثاء، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعث رسالة خطية إلى أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، تتضمن دعوته لحضور القمة الخلجية المقبلة.

وأضافت الوكالة أن الرسالة سلّمها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، لوزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، خلال استقبال الأخير له في العاصمة القطرية الدوحة.

وكشف عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي أمس الإثنين، أن موعد انعقاد القمة الخليجية المقبلة سيكون الأحد، في العاصمة السعودية الرياض.