تقرير عالمي: دبي تتخطى نيويورك في عدد السياح والقدس تحقق أعلى نسبة نمو

احتلت مدينة دبي المرتبة السابعة في العالم بعدد السياح متجاوزة مدينة نيويورك ومدنًا رئيسية أخرى، في حين حققت مدينة القدس المحتلة المرتبة الأولى بنسبة النمو في أعداد الزائرين، وفقًا لتقرير أصدرته اليوم نشرة “يورو مونيتور إنترناشيونال”.

وجاء في التقرير الذي نشرته وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أن من المتوقع أن يصل عدد الزائرين لدبي العام الحالي 16.6 مليون زائر.

وأظهر التقرير الذي تناول أفضل 100 وجهة سياحية في العالم، أن هونغ كونغ جاءت في المرتبة الأولى بعدد زائرين يبلغ 29.8 مليون شخص، تليها العاصمة التايلاندية بانكوك بمقدار 23.6 مليون شخص، ولندن بنحو20.7 مليون، ومدينة ماكاو عاصمة مقاطعة ماكاو الواقعة قبالة الساحل الجنوبي للصين بحوالي 18.9 مليون، وسنغافورة بمقدار 18.5 مليون شخص، وباريس بنحو 16.8 مليون شخص.

وجاءت نيويورك في المرتبة الثامنة بعدد زائرين يبلغ 13.5 مليون شخص، تلتها العاصمة الماليزية كوالالمبور بحوالي 13.4 مليون، ومدينة شنجن الصينية بنحو 12.4 مليون.

من جانب آخر، حققت مدينة القدس المحتلة أعلى نسبة نمو في أعداد السائحين، إذ بلغت نحو 37.5% العام الحالي مقارنة مع عام 2017.

وجاءت في المرتبة الثانية مدينة تشيناي الهندية بنسبة 30.4% تلتها مدينة أجرا الهندية بنسبة 24.3 %، ثم مدينة دلهي عاصمة الهند بنسبة 23.1% وبونتا كانا عاصمة جمهورية الدومينيكان بنسبة 19.3%.