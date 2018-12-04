محمد بن راشد يفاجئ الطفلة الإماراتية سلامة القحطاني بعد فيديو بكائها في العيد الوطني

فاجأ نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، الطفلة سلامة القحطاني، باستقبالها؛ بعدما ظهرت في مقطع فيديو متداول وهي تبكي بحرقة؛ لأنه لم يتصل بها.

وظهرت الطفلة سلامة في المقطع المتداول وهي تبكي؛ لأنها لم تتلق اتصالًا من قبل الشيخ محمد، على خلاف أطفال آخرين ابتهجوا باتصاله، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات.

فيديو: الطفلة المواطنة سلامة القحطاني بكت لعدم استقبالها #مكالمة_محمد_بن_راشد في #اليوم_الوطني47 وسموه يعوضها باستقباله لها بشكل شخصي.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/t9b07aag6a — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 4, 2018

وعوّض الشيخ محمد الطفلة سلامة بمكافأة بعد بكائها لعدم اتصاله، حيث قام شخصيًا باستقبالها، وقال لها: “أنا كلمتهم بس أنا شفتج”.

وفاجأ الشيخ محمد بن راشد مواطنين بالاتصال بهم شخصيًا؛ لتهنئتهم باليوم الوطني على الرقم 1971، (الذي تم اختياره بناء على عام تأسيس دولة الإمارات).