بالفيديو ..القنصل الكويتي بالبصرة يهدي “بشته” لشاعر عراقي

أهدى القنصل العام الكويتي في البصرة ابداح معلق الدوسري شاعرًا عراقيًّا عباءته “بشته” بعد أن ألقى قصيدة ترحيبية به، وفق فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو الذي نشره عبر موقع تويتر، القنصل وهو ينزع عباءته ليهديها للشاعر العراقي بعد أن ألقى قصيدته، وسط تصفيق الحضور.

القنصل العام الكويتي في البصرة

السيد / ابداح مقعد الدوسري

يُهدي شاعر عراقي " بشته "

بعد ألقى قصيدة ترحيبيه به pic.twitter.com/jmsMzcZhdA — المحامي مدعج الدوسري (@abomagid) December 4, 2018

وتشهد العلاقات الكويتية العراقية تحسّنًا ملحوظًا، إذ بدأ رئيس الجمهورية العراقية الجديد برهم صالح، الشهر الماضي، جولة خليجية هي الأولى منذ توليه منصبه، في إشارة إلى مرحلة جديدة من العلاقات الجيدة.

ونشر ناشطون مقطعًا آخر يظهر القصيدة الكاملة التي مدح بها الشاعر العراقي القنصل الكويتي، مشيرين إلى أن ذلك تم في أثناء زيارة القنصل للشيخ نافع النغيمش الصخابرة “أمير الدواسر في العراق”.