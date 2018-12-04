تضاعف حجم التجارة بين إيران وسلطنة عُمان

أعلنت إيران، زيادة وتضاعف الميزان التجاري مع سلطنة عُمان خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الإيراني الحالي الذي بدأ في 21 آذار/ مارس، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الطلبة المحلية.

وقال المحلق التجاري الإيراني في مسقط عباس عبد الخاني، اليوم الثلاثاء، إن حجم التبادل التجاري بين إيران وعمان بلغ 870 مليون دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الإيراني الحالي، مضيفًا أنه “وعلى سبيل المقارنة، بلغ معدل التبادل التجاري بين البلدين 577 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق”.

وبين عبد الخاني، أنه من المتوقع أن يتضاعف التبادل التجاري بين البلدين مقارنة بالسنة الإيرانية السابقة.

وأضاف أن تطوير أسطول النقل البحري بين البلدين، وتسهيل إصدار التأشيرات للمواطنين الإيرانيين والعُمانيين، وزيادة عدد الشركات الإيرانية في عُمان والأسعار التنافسية لمنتجات التصدير الإيرانية في السوق العمانية، أهم الأسباب التي أدت إلى تحسين مستوى العلاقات التجارية بين إيران وسلطنة عمان.