روحاني: إذا لم تستطع إيران تصدير النفط فلن يستطيع أي بلد تصديره من الخليج

هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء مجددًا، بوقف صادرات النفط الخليجية في حال قررت الولايات المتحدة منع إيران من بيع نفطها.

وقال روحاني في خطاب أمام حشد من أهالي مدينة “شاهرود” التابعة لمحافظة سمنان شمال شرق إيران: “سنواصل بيع نفطنا ولن يكون بمقدور أحد ومنها الولايات المتحدة منعنا”.

وأضاف أن الولايات المتحدة يجب أن تعرف أنه ما لم تتمكن إيران من تصدير النفط، فلن يتمكن أي بلد من تصدير النفط من الخليج.

واتهم الرئيس الإيراني أمريكا بالسعي لإسقاط النظام في بلاده، مشيرًا إلى أن هذه المساعي لن تنجح وسيفشلها الشعب الإيراني بصموده، على حد قوله، مبينًا أن “الولايات المتحدة كانت تبحث عن انقلاب في بلادنا، ولم تنجح”.

وتقول الولايات المتحدة إن الهدف من فرضها للعقوبات ضد طهران، التي دخلت حيز التنفيذ في مطلع نوفمبر الماضي، خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، في محاولة لكبح البرنامج الصاروخي الإيراني، ونفوذها الإقليمي المزعزع للاستقرار في المنطقة.