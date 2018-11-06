الكويت.. إحالة 6 ضباط بكلية عسكرية للنيابة على خلفية وفاة طالبين

أعلن الجيش الكويتي، اليوم الثلاثاء، إحالة 4 ضباط قادة وضابطي صف في كلية “علي الصباح” العسكرية إلى النيابة العامة؛ على خلفية وفاة طالبين اثنين، في آب/أغسطس الماضي.

وأوضحت رئاسة الأركان، في بيان، أن النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الدفاع، الشيخ ناصر صباح الصباح، أصدر قرارًا بإحالة الضباط الستة إلى النيابة، بعد صدور نتائج تحقيق بمسؤوليتهم عن الحادثة.

وأضاف البيان، أن الضباط المتهمين في القضية هم: مساعد آمر كتيبة الطلبة الضباط في الكلية، وآمر سرية الطلبة، وآمر الفصيل الرابع للطلبة الضباط، ومسؤول المدربين جناح الأسلحة، وضابطا صف مدربون على الأسلحة؛ دون تسميتهم.

وتابع، أن الشق الجنائي أحيل للنيابة العامة، فيما كلف القضاء العسكري بالشق الإداري.

وتوفي الطالبان الضابطان “هديب السوارج” و”فالح العازمي”، فيما أصيب 3 آخرون؛ جراء تعرضهم لإجهاد بدني وقضائهم وقتًا طويلًا في التدريب تحت أشعة الشمس.