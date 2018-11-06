الكويت تحجز أموال زوجة وأبناء ضابط رفيع من الأسرة الحاكمة

كشفت صحيفة كويتية أن البنك المركزي الكويتي قرّر الحجز على أموال زوجة وأبناء الضابط الأمني الرفيع الشيخ أحمد الخليفة الصباح المعروف باسم “أسد حولي”، والمنتمي للأسرة الحاكمة في البلد الخليجي.

وحسب صحيفة “الرأي” المحلية، فإن الخطوة امتداد لقرارسابق بتجميد حسابات الشيخ أحمد الخليفة ومنعه من السفر، وهو ضابط رفيع متقاعد تقلد وظائف بارزة في وزارة الداخلية أهمها إدارة مكافحة المخدرات، وكان بعد تقاعده يشغل منصب مستشار لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

غير أن الصحيفة لم توضح طبيعة القضية التي جرى بموجبها اتخاذ الخطوة الجديدة، ملمحة إلى أنها على الأرجح قضية فساد جديدة بوزارة الداخلية.

وقالت الصحيفة إن “التحقيق في القضية الجديدة بدأ إثر ضبط اثنين من أفراد وزارة الداخلية، يجريان تعاملات مالية أثارت شكوك بعض المسؤولين”.

وأضافت أن “الشخصين أدليا باعترافات تفصيلية في التحقيق عن طبيعة هذه التداولات وكيفية استخدامها، فتمت إحالتهما إلى النيابة، ثم توسّع التحقيق ليشمل خمسة أفراد آخرين في وزارة الداخلية. وما زالت التحقيقات جارية للكشف عن ظروف القضية وملابساتها”.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هذه القضية مرتبطة بقضية الفساد المعروفة إعلاميا بـ”ضيافة الداخلية”.

وكانت السلطات المحلية قرّرت تجميد حساب الشيخ أحمد الخليفة ومنعه من السفر، بالإضافة إلى تجميد ما لا يقل عن 15 حسابًا مصرفيًا لأشخاص وشركات ومحلات وردت أسماؤها في تحقيقات القضية.