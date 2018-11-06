أمير قطر: استمرار الأزمة الخليجية إخفاق لمجلس التعاون

أعرب الشيخ تميم بن حمد آل خليفة أمير قطر، اليوم الثلاثاء، عن أسفه لاستمرار الأزمة الخليجية التي قال إنها “ستمر” مستعرضًا الإنجازات الاقتصادية لبلاده على مدى العام الأخير.

وأضاف في كلمة أمام مجلس شورى بلاده أن الأزمة الخليجية “كشفت عن إخفاق مجلس التعاون الخليجي فى تحقيق أهدافه”، متابعًا أنه “عسى أن يُستفاد من الأزمة الراهنة في تطوير المجلس على أسس سليمة تشمل آليات لحل الخلافات، وتضمن عدم تكرارها مستقبلًا”.

وقال الشيخ تميم إن قطر ستواصل تطوير قطاعات النفط والغاز لديها في إطار حرصها على المحافظة على موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، مضيفًا أن الصادرات نمت 18 في المئة العام الماضي بينما تقلص الإنفاق 20 في المئة.

وتابع أن العملة القطرية حافظت على قيمتها منذ اندلاع النزاع في العام الماضي، وأنه جرى تنويع موارد الاقتصاد للتغلب على أثر العقوبات المفروضة من دول عربية أخرى.