رومانيا تفتتح أول سفارة لها في سلطنة عمان.. واتفاق على إعفاء متبادل للتأشيرات

افتتحت رومانيا، يوم الإثنين، أول سفارة لها في سلطنة عُمان، فيما اتفق البلدان على الإعفاء المتبادل للتأشيرات الرسمية بينهما.

وافتتحت السفارة، رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانسيلا، التي تزور السلطنة، منذ السبت الماضي.

وقال الأمين العام لوزارة الخارجية العمانية، بدر بن حمد بن حمود، إن “افتتاح أول سفارة لرومانيا في مسقط، تعتبر إحدى نتائج زيارة رئيسة وزراء رومانيا للسلطنة”.

وأشار حمود، إلى أنه “تم اليوم التوقيع على الاتفاقية الثنائية للإعفاء المتبادل لتأشيرات الجوازات الرسمية بين البلدين”.

ويشمل الإعفاء المتبادل من التأشيرات، حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومتي السلطنة ورومانيا.