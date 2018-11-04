وزير النقل الإسرائيلي إلى مسقط لحضور مؤتمر دولي

توجه وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتز، مساء الأحد، إلى سلطنة عمان للمشاركة في مؤتمر النقل الدولي الذي يقام في العاصمة مسقط خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حسب الإعلام العبري.

وقال الوزير كاتس، كما نقل عنه الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرنوت”: “هذه زيارة تاريخية ستحسن العلاقات بين إسرائيل وسلطنة عمان، وأعتزم تقديم وتعزيز مبادرتنا المشتركة (سكك حديدية من أجل السلام الإقليمي) لربط دول الخليج بإسرائيل والبحر المتوسط”.

وأشار إلى أن هذا سيخلق محورًا سيتجاوز إيران.

وأضاف الوزير أن ” تطبيعًا من خلال قوة” أمر مهم وسيكون قابلًا للتنفيذ.

وتأتي زيارة الوزير الإسرائيلي بعد قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في السادس والعشرين من الشهر الماضي بزيارة لسلطنة عمان بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد.